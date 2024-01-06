حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري لحيازته كمية من المواد المخدرة بمنطقة المرج.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل «له معلومات جنائية»، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الاستروكس وكمية لمخدر الآيس وسلاح أبيض ومبلغ مالي، من متحصلات نشاطه غير المشروع، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي وبحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.