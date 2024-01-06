السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة ترويج "الاستروكس" في المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين متهمين بتجارة المواد المخدرة ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

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اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين ضبط بحوزتهم مخدرات في القطامية

وتبين من التحريات أنه تم ضبط (شخص "له معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك أثناء استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الاستروكس).

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة “ الاستروكس ”  و سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاههما، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين ضبط بحوزتهم مخدرات في القطامية

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