الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية جديدة على شرق لبنان الأعنف منذ بداية التوترات

شرق لبنان
شرق لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد استهداف عدة مناطق في مدينة بعلبك التي تقع شرقي لبنان، ما يعني أنها خارجة بالكامل عن مناطق الاشتباك المتعارف عليها في بداية التوترات في الجنوب اللبناني في 8 من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف سنجاب، مساء اليوم، خلال مداخلة لقنالة “القاهرة الإخبارية”، أن المناطق المستهدفة تبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية قرابة 100 كيلومتر، وهذه المرة الثالثة التي يتم الاستهداف فيها منطقة بعلبك بهذه الغارات الجوية، لكن الغارات التي نفذت اليوم هي الأعنف منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني.

وأوضح أن الغارات استهدفت عدة مقرات في مناطق سكنية في منطقة بعلبك ما دفع عدد من السكان إلى النزوح من هذه المناطق خوفا من تجدد الاستهدافات الفترة المقبلة، خاصة أن غارات اليوم أسفرت عن مقتل 2 على الأقل وإصابة أكثر من 10 أشخاص.

وأشار إلى أن حزب الله اللبناني، منذ قليل نعى 2 من عناصره جراء الغارات الإسرائيلية في بعلبك في اليوم الثاني على التوالي، ما يعني أن هذه المنطقة باتت هدفا لسلسلة من العمليات المتكررة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال مدينة بعلبك لبنان الحدود اللبنانية الغارات الجنوب اللبنانى حزب الله

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