الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بوريل يدعو إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

دعا مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وأكد، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن خطر التصعيد ما زال قائمًا بين إيران وإسرائيل، وندعو إلى خفض التوترات، لافتًا إلى ضرورة تطبيق حل الدولتين لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وتقليل المعاناة الإنسانية الراهنة.

وقال إنه يجب إيجاد حلول دبلوماسية والوقت حان لتلعب الدبلوماسية دورها، متابعًا أن العقوبات الأوروبية على إيران مهمة للضغط عليها، لكنها غير كافية لخفض التصعيد.

إيران إسرائيل الاتحاد الأوروبي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية على إيران التصعيد بين إيران وإسرائيل إيران وإسرائيل

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعين لإطلاق الصواريخ فى جنوب غزة.. و50 موقعًا

حـزب الله اللبنانى يعلن استهداف مستوطنة شوميرا بصواريخ الكاتيوشا

غزة تصرخ والعالم يشاهد البث المباشر.. 200 يوم على العدوان الإسرائيلى ومأساة القطاع تتفاقم

بعد إحصاء 200 يوم من الخراب والدمار.. الغزاويون يتشبثون بأراضيهم رغم وحشية جرائم الاحتلال

القاهرة الإخبارية: غارات الاحتلال على غزة لم تتوقف منذ الأمس

بعد انتشال 25.. ارتفاع عدد جثث المقبرة جماعية بمستشفى ناصر لـ 310

الشرطة الفرنسية: مقتل 5 مهاجرين خلال محاولة لعبور القنال الإنجليزي

ارتقاء 478 شهيدا فى الضفة الغربية واعتقال 16 أسيرا منذ 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك