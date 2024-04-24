بوريل يدعو إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل

دعا مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى خفض التوترات وتهدئة التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وأكد، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن خطر التصعيد ما زال قائمًا بين إيران وإسرائيل، وندعو إلى خفض التوترات، لافتًا إلى ضرورة تطبيق حل الدولتين لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وتقليل المعاناة الإنسانية الراهنة.

وقال إنه يجب إيجاد حلول دبلوماسية والوقت حان لتلعب الدبلوماسية دورها، متابعًا أن العقوبات الأوروبية على إيران مهمة للضغط عليها، لكنها غير كافية لخفض التصعيد.