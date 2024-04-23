بعد إحصاء 200 يوم من الخراب والدمار.. الغزاويون يتشبثون بأراضيهم رغم وحشية جرائم الاحتلال

تحدث مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، عن تطور الأوضاع بعد مرور 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي سجل حتى الآن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34183 شهيدًا، و77143 مصابًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال: مرت 200 يوم من القتل والدمار والعدوان على قطاع غزة، تنتقل الأوضاع فيها من سيئ إلى أسوأ وباتت كارثية في ظل تصاعد وتيرة القصف الإسرئيلي على كل مناحي الحياه ليس فقط على صعيد المنازل والمباني المستهدفة وطال المواطنين والطرقات والبني التحتية وغيرها من التدمير الكامل والشامل لها.

وتابع،: هناك أكثر من 34 ألف شهيد سقطوا منذ بدء العدوان وأكثر من 77 الف جريح أصيبوا جراء القصف المتواصل على القطاع، 72 % من تلك الأعداد هم أطفال ونساء، مشيرا إلا أن تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم.

وأكد: "غزة تباد وترتكب فيها إسرائيل جرائم إبادة ، بالإضافة إلى القصف المتواصل من البر والبحر والجو ضد القطاع المحاصر منذ ما يزيد على 17 عاما، واليوم غزة تعاني".

وأوضح أن الأوضاع كارثية للغاية وتزداد سوءا يوما بعد يوم، ولكن هناك قدرة من الفلسطينيين على الصمود والتعامل مع الواقع وربما ما شاهده العالم خلال الأيام الماضية وجميع جوالات التصعيد كانت تدل وتثبت بأن الفلسطيني قادر.

وأضاف أن "المخاوف في قطاع غزة من دخول جيش الاحتلال إلى رفح الفلسطينية تتزايد، ورغم ذلك نلمس صمودا أسطوريا لدي الأهالي وإصرارا على البقاء في أراضيهم وتفويت الفرصة على المحتل الغاشم الذي يحاول تهجيرهم من أراضيهم.

وأختتم أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتشبثون بأراضيهم رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي والأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.