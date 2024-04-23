مقتل مسئول عسكرى بحزب الله إثر غارة لمسيرة إسرائيلية جنوبى لبنان

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، بمقتل مسئول عسكري بحزب الله في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته ببلدة عدلون بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام لبنانية، استشهاد لبناني، اليوم الثلاثاء، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية على طريق "عدلون" جنوب لبنان.

الطيران الحربى الإسرائيلى ينفذ 3 غارات فى أجواء جنوب لبنان

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات بعد منتصف الليل على الجبور وجبل أبوراشد، تزامنًا مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.