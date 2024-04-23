الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فى بث مباشر جيش الاحتلال يستهدف برًا وجوًا وبحرًا مختلف قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في بث مباشر، صورة حية للقصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة بقطاع غزة برًا وجوًا وبحرًا، إذ تصاعدت ألسنة الدخان الأسود الكثيف.

وقالت مذيعة القاهرة الإخبارية، منى عوكل، اليوم الثلاثاء، إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ أمس بالطائرات الحربية والمسيرة، حيث تسقط القذائف بشكل مكثف على مناطق مختلفة تحديدًا المناطق الشمالية والشرقية، ولفتت إلى أن تلك المناطق وفقًا للتقديرات يحاول الاحتلال الإسرائيلي التأكد من خلوها من السكان يشكل كامل.

وتابعت أنه من الآن ومنذ ساعات الصباحات الأولي لم يتوقف الاستهداف تجاه تلك المناطق بمختلف أنحاء قطاع غزة بجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية سواء الحربية أو المسيرة، بالإضافة إلى البوارج الحربية التي تتمركز قبالة قطاع غزة من شماله إلى جنوبه تستهدف الآن مناطق غزة.

وأوضحت أن الطائرات الحربية والمسيرات لا تغادر سماء القطاع، وهناك أنباء عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحي نتيجة الغارات المستمرة والكثيفة في مناطق غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34151 شهيدًا، و77084 مصابًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الغارات الإسرائيلية الشهداء في قطاع غزة

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