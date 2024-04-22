الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فى إسرائيل.. ديون تتصاعد جراء العدوان على غزة (فيديوجراف)

العدوان على غزة
العدوان على غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف بعنوان "في إسرائيل.. ديون تتصاعد جراء العدوان على غزة".

والتي جاءت كالآتي:-

  • تضاعفت ديون إسرائيل إلى المثلين خلال 2023.
  • الديون بلغت 160 مليار شيكل بما يعادل 43 مليار دور في 2023.
  • الديون زادت 81 مليار شيكل منذ 7 أكتوبر 2023.
  • الدين العام زاد 8.7% في 2023 ليسجل 1.13 تريليون شيكل.
  • إجمالي الدين بلغ 62.1 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
  • الدين الإجمالي مرشح للصمود إلى 67% من الناتج المحلي في 2024.
  • إسرائيل اقترضت مبلغًا قياسيًا بلغ 8 مليارات دور في مارس 2024.
  • زيادة الإنفاق الدفاعي وتعويضات المتضررين عززت الديون.
  • خفض التصنيف الائتماني يزيد التوقعات بارتفاع الديون.
إسرائيل العدوان على غزة غزة ديون إسرائيل

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