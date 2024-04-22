فى إسرائيل.. ديون تتصاعد جراء العدوان على غزة (فيديوجراف)
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية فيديوجراف بعنوان "في إسرائيل.. ديون تتصاعد جراء العدوان على غزة".
والتي جاءت كالآتي:-
- تضاعفت ديون إسرائيل إلى المثلين خلال 2023.
- الديون بلغت 160 مليار شيكل بما يعادل 43 مليار دور في 2023.
- الديون زادت 81 مليار شيكل منذ 7 أكتوبر 2023.
- الدين العام زاد 8.7% في 2023 ليسجل 1.13 تريليون شيكل.
- إجمالي الدين بلغ 62.1 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
- الدين الإجمالي مرشح للصمود إلى 67% من الناتج المحلي في 2024.
- إسرائيل اقترضت مبلغًا قياسيًا بلغ 8 مليارات دور في مارس 2024.
- زيادة الإنفاق الدفاعي وتعويضات المتضررين عززت الديون.
- خفض التصنيف الائتماني يزيد التوقعات بارتفاع الديون.