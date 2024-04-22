الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز

توك شو

بلجيكا: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين

حجة لحبيب
حجة لحبيب

قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، إنه حان الوقت ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام وننتظر مؤتمرا تحضيريا لذلك، جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

 يجب ألا ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي، لأن هناك مأساة إنسانية

وأضافت وزيرة خارجية بلجيكا، "لاتكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات لغزة والقتل مستمر، ويجب ألا ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها".

ودعت إلى عدم السماح بأن تكون الولايات المتحدة اللاعب الوحيد في الوضع في غزة، وأشارت إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين، ومستعدون للترحيب بأي مبادرة بشأن ذلك".

خارجية بلجيكا بلجيكا الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري إيران

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