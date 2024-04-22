شئون الأسرى: اعتقال 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية.. وارتفاع الحصيلة لـ8425 منذ 7 أكتوبر

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي نابلس، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، بيت لحم، الخليل، طوباس، وقلقيلية، والقدس، رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأكدت أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 8425، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضاف أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 199 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصيرهم، وأماكن احتجازهم، حتّى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.