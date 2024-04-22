الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شئون الأسرى: اعتقال 25 فلسطينيًا بالضفة الغربية.. وارتفاع الحصيلة لـ8425 منذ 7 أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي نابلس، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، بيت لحم، الخليل، طوباس، وقلقيلية، والقدس، رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأكدت أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 8425، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضاف أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 199 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة، بأي معطى بشأن مصيرهم، وأماكن احتجازهم، حتّى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية

مواد متعلقة

وصول 750 مصابًا فلسطينيًا إلى معبر رفح منذ أول أبريل الجارى

لافروف مهاجمًا الاتحاد الأوروبى: الدعم الغربى لأوكرانيا يزيد خطر نشوب حرب نووية

لافروف: الغرب يتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكرى مباشر بين القوى النووية

بلجيكا: نستهدف فرض عقوبات على إيران تشمل الحرس الثورى

الرئيس البولندى يؤكد استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها

اليوم.. اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لتسريع إمداد كييف بأنظمة دفاع جوى

أستراليا: التوترات فى الشرق الأوسط تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمى

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يستقيل بعد تحمله مسئولية أحداث 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

عطل يُصيب الأنظمة الإلكترونية لـ"مصر للمقاصة" ويحظر بيع الأسهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل