الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية

رفح
رفح

قال بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف أن هناك غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدتي المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على المنطقة الوسطى في القطاع، مؤكدًا وجود قصف إسرائيلي يستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى بالقطاع.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلًا و6 نساء.

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