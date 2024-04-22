الكرملين: الجيش الروسى سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأن استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية

علق الكرملين على إعلان الرئيس البولندي أندجي دودا، وتأكيده على استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها.

وقال، وفقًا لتصريحات فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي سيتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية بشأن استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية.

وتابع أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية لجبهات القتال، كما أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستكبد كييف مزيدًا من الخسائر.

وأشار إلى أنها ستتخذ إجراءات قضائية وانتقامية حال استيلاء الغرب على الأصول الروسية المجمدة.

وفي وقت سابق، هاجم وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إعلان الرئيس البولندي أندجي دودا، عن استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها.

وأكد أن الغرب يزيد خطر نشوب حرب نووية بسبب دعمه أوكرانيا، لافتًا إلى أن الغرب يتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية.

نرى مخاطر استراتيجية جسيمة قد تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي

وتابع: نرى مخاطر استراتيجية جسيمة قد تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي، لافتًا إلى أن القوى النووية الثلاث في الغرب هي الراعي الرئيسي للنظام الأوكراني، موضحًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون تشويه سمعة الأنشطة الفضائية الروسية.