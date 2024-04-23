الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لمراجعة قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا

الأمم المتحدة،
الأمم المتحدة،

دعت الأمم المتحدة بريطانيا لمراجعة قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأثار مشروع "قانون رواندا" الخلافات داخل الحكومة البريطانية، مع انقسام مجلس العموم البريطاني بشأن إقرار التشريع، الذي سيرحل اللاجئين والمهاجرين من بريطانيا إلى دولة رواندا بشكل قسري.

وأقر البرلمان البريطاني قانونًا مثيرًا للجدل يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، مما أتاح إقراره.

البرلمان البريطاني رواندا ترحيل المهاجرين إلى رواندا المملكة المتحدة

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