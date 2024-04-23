الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصين: التهم الألمانية والبريطانية بشأن اعتقال جواسيس لصالحنا افتراء وتلاعب سياسى

اعتقال
اعتقال

قالت وزارة الخارجية الصينية إن التهم الألمانية والبريطانية بشأن اعتقال جواسيس لصالح بلادها افتراء وتلاعب سياسي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

تعمق المخاوف في الغرب 

وشنت ألمانيا وبريطانيا، أمس الإثنين، حملة على جواسيس يشتبه في نقلهم معلومات سرية إلى الصين، مع تعمق المخاوف في الغرب بشأن النشاط التجسسي الصيني.

وفي ألمانيا، اعتقل المحققون ثلاثة مواطنين ألمان غربي البلاد، للاشتباه في تبادلهم معلومات تتعلق بتكنولوجيا بحرية، وفق ما قال ممثلو الادعاء في بيان.

وفي بريطانيا، اتُهم رجلان بتقديم مقالات أو مذكرات أو وثائق أو معلومات إلى الصين بين عامي 2021 و2023.

المانيا الخارجية الصينية الصين بريطانيا

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