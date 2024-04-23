الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة الألمانية تعتبر الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي خطيرة للغاية

المجلس الأوروبي
المجلس الأوروبي

اعتبرت الحكومة الألمانية، الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي خطيرة للغاية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

فيما قالت وكالة الصين الرسمية "شنيخوا" أن السفارة الصينية أكدت في بيان على أن الجانب الصيني يرفض بشدة الاتهام حول اضطلاع البلاد في أنشطة تجسس مشتبه بها في ألمانيا.

وقبل أيام قليلة أعلنت النيابة العامة الألمانية، اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما بالتجسس لصالح روسيا، فيما انتقدت السفارة الروسية لدى برلين استدعاء السفير الروسي، معتبرة أنه يأتي في سياق إصابة ألمانيا بالهوس التجسسي.

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