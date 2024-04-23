إعلام عبرى: اشتعال النيران فى مستودع بسديروت إثر قصف صاروخى من غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، باشتعال النيران في مستودع بسديروت إثر قصف صاروخي من قطاع غزة، جاء ذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

اعتراض 4 صواريخ فى سماء مدينة سديروت

وفي وقت سابق أفاد إعلام إسرائيلي باعتراض 4 صواريخ في سماء مدينة سديروت بغلاف غزة الشمالي دون إصابات.

صفارات الإنذار دوت في بلدة المطلة وكريات شمونة

فيما قال جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوت في بلدة المطلة ومنطقة كريات شمونة شمالي إسرائيل؛ للاشتباه في سقوط قذائف صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية، إذ شنّ الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة غارات معادية استهدفت بلدة يارون، والوادي الواقع بين العيشية والمحمودية، ومرتفعات الجبور، جنوبي البلاد.