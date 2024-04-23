الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتقاء 478 شهيدا فى الضفة الغربية واعتقال 16 أسيرا منذ 7 أكتوبر

شهيدا في الضفة الغربية
شهيدا في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 478 شهيدا في الضفة الغربية بينهم 122 طفلا و4 نساء وأكثر من 16 أسيرا منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، وذلك وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

32 شهيدًا و59 مصابًا إثر 3 مجازر جديدة لجيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها 32 شهيدًا و59 مصابًا خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 34183 والجرحى إلى 77143 منذ 7 أكتوبر 2023.

الصحة الفلسطينية فلسطين الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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