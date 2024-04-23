انتهاكات إسرائيلية جديدة وجرائم واعتقالات.. تطورات الأوضاع فى الضفة الغربية

قالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من رام الله، ولاء السلامين، إن هناك مواجهات واشتباكات متفرقة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من الفلسطينيين، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام الاسرائيلية للمخيمي أريحا وجلبون بالضفة الغربية.

وتابعت أن مدير مستشفى أريحا الحكومي، أكد استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة 44 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، برصاص الاحتلال في أريحا فجر اليوم الثلاثاء، وهو شقيق الأسير فادي جلايطة 46 عاما، الذي دخل عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي.

وأشار إلى أن هناك حملة اعتقالات كبيرة لغلاف المستوطينيين في عيد الفصح اليهودي، المتتالية على مسجد الاقصي المبارك، منوهة بأن تلك الاقتحامات واندلاع المواجهات كانت خلال منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم بجانت الاعتقالات ولكن لم تضح الصورة حتى الآن بالإحصائيات من شؤون الاسري والمحررين.

وأكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية من رام الله، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على منزل أحد المواطنين وحولته إلى نقطة عسكرية في جلبون، بالإضافة إلى مداهمة عدد من المنازل والأحياء.