مجلس أوروبا يدعو بريطانيا للعدول عن قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا

دعا مجلس أوروبا، بريطانيا للعدول عن قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مشروع "قانون رواندا" يثير الخلافات داخل الحكومة البريطانية

وأثار مشروع "قانون رواندا" الخلافات داخل الحكومة البريطانية، مع انقسام مجلس العموم البريطاني بشأن إقرار التشريع الذي سيرحّل اللاجئين والمهاجرين من بريطانيا إلى دولة رواندا بشكل قسري.

وأقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل، يتيح للحكومة أن ترحلّ إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وكان أعضاء مجلس اللوردات قد أعاد إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره.