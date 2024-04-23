القاهرة الإخبارية: غارات الاحتلال على غزة لم تتوقف منذ الأمس

قالت مذيعة القاهرة الإخبارية منى عوكل، اليوم، إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ أمس بالطائرات الحربية والمسيرات، حيث تسقط القذائف بشكل مكثف على مناطق مختلفة تحديدًا المناطق الشمالية والشرقية، ولفتت إلى أن تلك المناطق وفقًا للتقديرات يحاول الاحتلال الإسرائيلي التأكد من خلوها من السكان يشكل كامل.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34183 شهيدًا، و77143 مصابًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي اليوم الـ 200 من العدوان شهدت قطاع غزة اليوم، قصف إسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة برًا وجوًا وبحرًا، إذ تصاعدت ألسنة الدخان الأسود الكثيف.