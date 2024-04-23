الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: غارات الاحتلال على غزة لم تتوقف منذ الأمس

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال

قالت مذيعة القاهرة الإخبارية منى عوكل، اليوم، إن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ أمس بالطائرات الحربية والمسيرات، حيث تسقط القذائف بشكل مكثف على مناطق مختلفة تحديدًا المناطق الشمالية والشرقية، ولفتت إلى أن تلك المناطق وفقًا للتقديرات يحاول الاحتلال الإسرائيلي التأكد من خلوها من السكان يشكل كامل.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34183 شهيدًا، و77143 مصابًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي اليوم الـ 200 من العدوان شهدت قطاع غزة اليوم، قصف إسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة برًا وجوًا وبحرًا، إذ تصاعدت ألسنة الدخان الأسود الكثيف.

الشهداء في قطاع غزة العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة العدوان الإسرائيلى إسرائيل

مواد متعلقة

بعد انتشال 25.. ارتفاع عدد جثث المقبرة جماعية بمستشفى ناصر لـ 310

الشرطة الفرنسية: مقتل 5 مهاجرين خلال محاولة لعبور القنال الإنجليزي

ارتقاء 478 شهيدا فى الضفة الغربية واعتقال 16 أسيرا منذ 7 أكتوبر

إيران: "الوعد الصادق" حققت انتصارًا لقواتنا المسلحة ومثلت ردًا حازمًا على جرائم إسرائيل

مقتل مسئول عسكرى بحزب الله إثر غارة لمسيرة إسرائيلية جنوبى لبنان

إعلام عبرى: اشتعال النيران فى مستودع بسديروت إثر قصف صاروخى من غزة

مجلس أوروبا يدعو بريطانيا للعدول عن قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا

الحكومة الألمانية تعتبر الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي خطيرة للغاية

الأكثر قراءة

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى أفريقيا"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالي؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك