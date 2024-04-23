الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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غزة تصرخ والعالم يشاهد البث المباشر.. 200 يوم على العدوان الإسرائيلى ومأساة القطاع تتفاقم

جانب من آثار العدوان
جانب من آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عرضت "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "غزة تصرخ والعالم يشاهد البث المباشر.. 200 يوم على العدوان الإسرائيلي ومأساة القطاع تتفاقم".

وقال التقرير: "200 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمأساة مستمرة، استخدمت فيها إسرائيل مئات الآلاف من المقذوفات والذخائر ومئات الأطنان من المتفجرات تجاه شعب أعزال متجاوزة كل الخطوط الحمراء دون وازع إنساني أو قانوني أو ديني".

وتابع: "200 يوم والعالم يشاهد في بث مباشر أحلك وأظلم فصل تتعرض له الإنسانية التي أعادتها إسرائيل إلى شريعة الغاب بوحشيتها وغطرستها وإمعانها بالتنكيل بغزة بمن فيها".

وأكد: "200 يوم من العدوان عايش فيها الفلسطينيون كابوسًا مرعبًا من إبادة جماعية وانتهاكًا لكل ما حرمته الشرائع والأعراف والقوانين وهدم لمساجد وكنائس يذكر فيها اسم الله، وكامل للمستشفيات وتخريب تام للبنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات، فضلًا عن استخدام الجوع سلاحًا في سابقة وإجرام مفضوح غير مسبوق".

وأشار: "200 يوم كان قتل المستقبل الفلسطيني الهدف الأبرز لنتنياهو وجلس حربه، حيث كان كل ضحاياه من الأطفال الذين فقدوا كل شيء: ذويهم ومنازلهم ومدارسهم وبسامتهم البريئة، مائتا يوم من العدوان صار خلالها كل سكان قطاع غزة نازحين فلا مكان آمنًا في القطاع".

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