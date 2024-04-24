جامايكا تعترف بفلسطين رسميًا

أعلنت جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أكدته وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية كامينا جونسون سميث عقب مداولات في مجلس وزراء.

حل الدولتين

وقالت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إننا نواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن إسرائيل ودعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم، ومن خلال الاعتراف بدولة فلسطين، تعزز جامايكا دعوتها نحو التوصل إلى حل سلمي".

وأكدت أن القرار يتماشى مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تسعى إلى توليد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلًا عن الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لافتًا إلى أنه لدينا مخاوف بشأن الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، إلى جانب دعوة الحكومة إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال الحوار الدبلوماسي بدلًا من الأعمال العسكرية.