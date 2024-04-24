الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن شمالي الخليل بالضفة الغربية.

32 شهيدًا و59 مصابًا إثر 3 مجازر جديدة لجيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها 32 شهيدًا و59 مصابًا خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34183، والجرحى إلى 77143 منذ 7 أكتوبر 2023.

الضفة الغربية إسرائيل فلسطين إطلاق النار على فتاة فلسطينية الخليل

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