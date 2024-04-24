الأربعاء 24 أبريل 2024
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توك شو

فلسطين ترحب بقرار جامايكا الاعتراف بها

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار دولة جامايكا بالاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الحراك الدولي.

وقالت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إننا نرحب بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الحراك الدولي الذي يدعو إلى تطبيق فعلي لحل الدولتين، ونطالب كل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنه على دول العالم اتخاذ خطوات فعلية لإعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد والعدالة والمساواة بين الشعوب كافة.

فلسطين الخارجية الفلسطينية جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين

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