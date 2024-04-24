قصف صاروخي من جنوب لبنان على منزلين في مستوطنة إسرائيلية

أفادت مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، أحمد سنجاب، بتضرر منزلين في مستوطنة أفيفيم بالجليل الغربي، ونشوب حريق بالمنطقة إثر سقوط صواريخ من لبنان.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني، أنها استهدفت مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح.

وأكدت أن الاستهداف جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، في إطار الرد ‌‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديدًا المجزرة في ‌‏حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين.