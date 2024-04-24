الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أوكرانيا: ممتنون للمساعدات الأمريكية.. ووحدها لن تكفى لمواجهة تهديد روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنهم ممتنون لحزمة المساعدات الأمريكية بقيمة 61 مليار دولار التي طال انتظارها، ولكن هذه المساعدات وحدها لن تكفي لمواجهة التهديد الروسي بفعالية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وقال  دميترو كوليبا، إن الغرب يحتاج إلى زيادة إنتاج الأسلحة، كما فعلت أوكرانيا، لأن روسيا تفوقت عليه، مؤكدًا أن روسيا تتفوق في قصفها على أوكرانيا بنسبة 10 إلى 1، في حين تعاني أوكرانيا من نقص الدفاعات الجوية.

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