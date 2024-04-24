الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

3 عائلات تتحكم بأسعار الأسماك فى سوق العبور.. "مواطنون ضد الغلاء" توضح

سوق السمك
سوق السمك

أعلن محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، عن نجاح حملات مقاطعة الأسماك في تحقيق انخفاض ملموس في أسعار الأسماك بالأسواق المحلية في مختلف المحافظات.

وشدد العسقلاني خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مقاطعة أهالي مدينة بورسعيد، المعروفة كأكبر المدن استهلاكًا للأسماك في مصر، أسفرت عن تراجع كبير في الأسعار، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى 30 و40 جنيهًا للكيلوجرام في بعض الأصناف.

وأكد رئيس الجمعية على توسيع نطاق الحملة لتشمل سوق العبور في القاهرة الكبرى، بدءًا من الخميس وحتى احتفالات شم النسيم، مشيرًا إلى أهمية سوق العبور كمركز رئيسي لتجارة الأسماك في مصر.

وطالب "العسقلاني" الحكومة بمواجهة جشع التجار، مشيرًا إلى وجود ثلاث عائلات تسيطر على تسعير الأسماك في سوق العبور، وضرورة التصدي لهذه الممارسات، وفي ختام تصريحاته، ناشد رئيس الجمعية اتحاد منتجي الدواجن في مصر بالاستفادة من تجربة مقاطعة الأسماك، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يعد سهلًا في التعامل مع مثل هذه القضايا.

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