بعد أزمة السعدنى.. نقيب الصحفيين يعلن تخصيص كارنيهات لتغطية جنازات المشاهير (فيديو)

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن نتائج اجتماعه مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حيث تم التأكيد على الروابط الودية وضرورة وضع معايير موحدة للتغطية الإعلامية.

وشدد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على أهمية إرساء قواعد تنظم تغطية جنازات الشخصيات الفنية البارزة، مؤكدًا الدور المهم الذي تلعبه الصحافة في هذا الإطار.

تناول الاجتماع، أيضًا، بعض التجاوزات التي تحدث خلال هذه المناسبات، مع التأكيد على ضرورة معالجتها والحد منها، وذلك بمشاركة الأطراف غير الصحفية.

وأفاد نقيب الصحفيين بأنه تم العمل على التنسيق مع شركة متخصصة لتنظيم التغطية الإعلامية لهذه الجنازات، مع تحديد أماكن مخصصة للعزاء والتغطية الصحفية، وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها.

وأكد "البلشي" على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تخصيص أماكن معينة للصحفيين خلال جنازات المشاهير، مع الإشارة إلى إصدار كارنيهات خاصة لهذا الغرض، والتأكيد على أن التصوير سيتم وفق آليات محددة وفي الأماكن المخصصة لذلك، مع منع التصوير بمحيط المقابر.