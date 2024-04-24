الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة الدول العربية تدين استمرار العدوان والإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أدانت  جامعة الدول العربية، بشدة، استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة الجرائم بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة وممارسة التهجير القسري ضدهم.

وحذرت جامعة الدول العربية، خلال بيان لها من تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح الفلسطينية وتؤكد أنه سيؤدي إلى مـذبحة جديدة للشعب الفلسطيني.

وتابعت أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وستعد جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان.

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