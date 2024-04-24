الأربعاء 24 أبريل 2024
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فريد زهران لـ"الباز": الثقافة تحتاج أجواء تتعدد خلالها الأفكار والرؤى (فيديو)

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الثقافة تحتاج دائما إلى مناخ ديمقراطي وأجواء تتعدد فيها الرؤى والأفكار، مشير إلى أن القارئ هو من يختار، وفي النهاية لن يكون هناك جمهور واحد يهتم بأمر معين، بل هناك تنوع في كافة المجالات.

 

وأضاف زهران خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز"، أن انحيازه السياسي هو "ديمقراطي اجتماعي"، موضحا أنه ساهم في الإنتاج الثقافي المصري بالكتابة  وفي الصناعات الثقافية أيضا، من خلال تأسيسه دار للنشر والترجمة والمعلومات، والتي أصدرت مئات من الكتب وحصلت على العديد من الجوائز العالمية.

 

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين العرب: "ابتعد دائما عن كتب الخرافة والداعشية، وهدفي هو نشر الثقافة الجادة والمؤثرة".

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