محمد الباز يحاور فريد زهران بالتزامن مع اليوم العالمى للكتاب (فيديو)

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن العالم بأكمله يحتفل باليوم العالمي للكتاب، ومن المفترض أن نساهم في هذا الاحتفال بما يليق بالكتاب المصري، باعتباره كان وما زال هو الكتاب الأكثر رواجًا وإنتاجًا وتأثيرًا في اللغة العربية.

وأضاف زهران خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز"، أن صناعة الكتاب في مصر تستحق من الشعب المصري أن يهتم بها، وأن يذلل أي عقبات تقف دون تحقيق تقدم ملموس لصناعة النشر في مصر.

وأشار "زهران" إلى أن انحيازاته الثقافية والفكرية كانت هي الأصل في دخوله عالم السياسة، ولكنه لم يبتعد إطلاقًا عن الأجواء الثقافية، ففي ذروة اهتمامه بالسياسة والحركة الطلابية والنشاط الطلابي كان في نفس الوقت متواجدًا في "جمعية الفيلم" خلال منتصف السبعينيات.