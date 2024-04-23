الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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هيئة الاستعلامات المصرية تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بأن هيئة الاستعلامات المصرية، تنفي تماما أي تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح الفلسطينية، وتؤكد مجددا رفضها القاطع له.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: "الموقف المصري ثابت ومعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح، كما أن القيادة المصرية أكدت أن اجتياح رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع".

وتابع: "تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

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