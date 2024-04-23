الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشار الرئيس الفلسطيني: نحمل الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة لما يحدث في غزة

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية لا تستغرب أن الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه سيقوم بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية؛ لأنه يريد أرض بلا شعب وشعب بلا أرض.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة لما حدث وما يحدث حتى الآن في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فالهدف الرئيسي لديهم هو المزيد من الدماء والذبح بين الشعب الفلسطيني.

وأشار، إلى أن حكومة الاحتلال تنفذ الآن خطط الصهيونية بحذافيرها، وهي إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، وما يجري في القدس لا يختلف إطلاقا عن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية.

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