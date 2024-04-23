الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيف نجحت مبادرة "مقاطعة الأسماك" فى تخفيض الأسعار ببورسعيد؟.. منسق الحملة يكشف

أسماك بورسعيد
أسماك بورسعيد

أعلن وسام الصفتي، المنسق العام لمبادرة مقاطعة الأسماك، عن تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة بدعم من أهالي محافظة بورسعيد، مؤكدًا استمرار المقاطعة حتى احتفالات عيد شم النسيم، وقد جاءت هذه المبادرة كرد فعل للارتفاع الحاد في أسعار الأسماك، حيث بدأ التخطيط لها قبيل شهر رمضان المبارك.

وأوضح الصفتي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن المبادرة كانت ستختتم نشاطها الأحد المقبل، لكن تم تمديدها نظرًا للنجاح الذي حققته في خفض أسعار الأسماك بالمحافظة، حيث انخفضت الأسعار من 250 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، متجاوزة بذلك أسعار اللحوم والدواجن.

وأكد "الصفتي" الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مشددًا على أهمية التعاون المجتمعي لتجاوز الأزمات ودعم الأسر المصرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت استغلالًا من قبل بعض التجار، مما زاد من معاناة الناس.

وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمه التجار للمبادرة، مما ساهم في إنجاحها وتعزيز فعاليتها على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على كرامة المواطن البسيط وعدم المبالغة في أسعار الأسماك.‎

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