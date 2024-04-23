الثلاثاء 23 أبريل 2024
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جرائم الإخوان والحشاشين.. ماهر فرغلى يحلل تاريخ الجماعات الباطنية عبر العصور (فيديو)

الحشاشين
الحشاشين

قال ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن الدراما التاريخية لها دور حيوي في تثقيف الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مسلسل "الحشاشين" قد حفز الجمهور على استكشاف ودراسة التاريخ بشغف.

وأوضح فرغلي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير أن اسم "الحشاشين" يعود إلى عادتهم في ملء الرءوس وقطعها، وهو ما يتشابه مع أفعال تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن حسن الصباح، الذي قضى 32 عامًا في قلعته، كان متطرفًا يسعى لاستقطاب أتباعه بفكرة أنه يمتلك مفتاح الجنة.

وتطرق الباحث أيضًا إلى أن الحشاشين كانوا جماعة إرهابية سعت لاغتيال شخصيات بارزة مثل صلاح الدين الأيوبي، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين يعتبرون جماعة باطنية تعمل بمبدأ إظهار العكس من معتقداتها الحقيقية، مدعين الإيمان بالديمقراطية بينما هم مؤمنون بالحكم الإسلامي والشريعة التقليدية.

واختتم "فرغلي" بالتأكيد على أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للإمتاع والتعليم، مشيرًا إلى أن هناك لحظات تاريخية ممتعة يمكن استغلالها في الأعمال الفنية لزيادة وعي الناس وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

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