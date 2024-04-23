فريد زهران يوضح لـ"الباز" الفارق بين الانحيازات الثقافية والسياسية (فيديو)

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الثقافة هي الأبقى والأهم، فالسياسة هي مخرج من مخرجات الثقافة، موضحًا أن من لديه انحيازات فكرية وثقافية عميقة هو من يصمد في العمل السياسي.

وأضاف "زهران" خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك بعض الأشخاص الذين دخلوا عالم السياسة في مصر من باب الانحيازات العارضة والمؤقتة ضد موقف أو قرار معين، وبالتالي مجرد أن ينتهي هذا الموقف أو القرار، سرعان ما يختفي هذا الأمر.

وأشار "زهران" إلى أن الثقافة تصقل السياسي، لكن هناك فارقًا كبيرًا بين من لديه انحياز سياسي ويمتلك ثقافة سياسية عميقة وبين شخص آخر يدعي انتماءه للسياسة دون فهم الأبعاد والأمور العميقة المتعلقة بالعمل السياسي.