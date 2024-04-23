ضياء رشوان: دول العالم بأكملها ترفض اجتياح رفح الفلسطينية (فيديو)

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنه لم يسمع أو يقرأ عن دولة واحدة في العالم أو مؤسسة إقليمية أو دولية في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة إلا وترفض اجتياح رفح الفلسطينية، ولا يوجد أحد في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، التي كررت هذا المعنى عدة مرات على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ولسان المسئولين الكبار فيها.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الإسرائيلي في ظنه هو بحث عن نصر زائف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد صحوة موت أتت مع الاشتباك مع إيران، عادت الأمور إلى طبيعتها وحقيقتها أن هناك حالة من حالات الإبادة الجماعية تتم في قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تحقق شيئًا، وتبحث عن أي انتصار وهمي تقدمه للشعب الإسرائيلي ومحاولة الإفلات من محاكمة مؤكدة بعد إسكات المدافع، موضحًا أن الترويع لاجتياح رفح الفلسطينية يهدف إلى الضغط على مائدة المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار.