الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. مصادر حكومية تكشف التفاصيل (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، عن اقتراب موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية، موضحة أن الإجراءات الحالية ستتوقف بحلول منتصف شهر مايو المقبل.

وبحسب تصريحات نسبتها لمصادر حكومية، أوضحت عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن القرار يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصةً مع الزيادة غير المسبوقة في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد مؤخرًا والمتوقع استمرارها.

وأضافت "مصطفى" أن هناك توقعات إيجابية تشير إلى تحسن كبير في عملية توفير الوقود الضروري لإنتاج الطاقة الكهربائية، مما يعد بتحسن ملحوظ في الخدمة ابتداءً من الشهر ذاته.

وأكدت أن الحكومة تعمل بجدية لضمان تنفيذ هذا القرار في الوقت المحدد، مع التركيز على تحقيق الراحة للمواطنين في الفترة القادمة.

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موعد وقف تخفيف أحمال الكهرباء.. مصادر حكومية تكشف التفاصيل (فيديو)

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