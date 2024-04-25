الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير فى الشئون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات القضية الفلسطينية

بايدن
بايدن

علق خبير في الشئون الأمريكية من واشنطن، الداه يعقوب، على آخر تطورات الأوضاع في الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن فزاعة معاداة السامية هي التي تم رميها في مواجهة التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي نظمها الطلاب داخل ساحات الجامعات سواء في كولومبيا أو المعهد التكنولوجي في ولاية ماساتشوستس، وغيرها من الولايات.

قطيعة تامة بين الجامعات الأمريكية والإسرائيلية بسبب المشاهد والمجازر الدامية

وتابع، أن الأمر الأكيد جدًا أن هناك نوعًا من الغضب لدى الإدارة الأمريكية والمنظمات السياسية الإسرائيلية، من هذا الزخم والدعم الكبير من قبل طلاب الجامعات الأمريكية لفلسطين، والمطالبة بوقف إطلاق النار والقطيعة التامة بين الجامعات الأمريكية والإسرائيلية بسبب المشاهد والمجازر الدامية التي تأتي صورها إلى هؤلاء الطلاب ويشاهدونها يوميًا.

الدستور الأمريكي يقوم على حق الحرية والتعبير الذي أصبح مسلوبًا بفعل العقوبات التي نزلت على الطلاب

واختتم، أن تل أبيب تفرض سيطرتها بشكل أساسي على المرافق السياسية، ويمتد الآن للمرافق التعليمية، ومن المعلوم أن القوانين والدستور الأمريكي يقوم على حق الحرية والتعبير، لكن هذا الحق أصبح مسلوبًا بفعل العقوبات التي نزلت على هؤلاء الطلاب، كما أن كان هناك اعتقال للطلاب والتشهير في جامعة كولومبيا ببعض الطلاب الذين تظاهروا من أجل القضية الفلسطينية.

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