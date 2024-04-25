الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير المالية الإسرائيلى: لن يكون هناك أمن دون سيطرتنا على غزة

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه لن يكون هناك أمن دون سيطرتنا على غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

سموتريتش: إسرائيل مصرة على مواصلة القتال في قطاع غزة ورفح

وفي وقت سابق، أكد أنه يجب أن نسيطر على غزة عسكريًا وعملياتيًا حتى نتمكن من تطوير قوات محلية معتدلة، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق أكد وزير المالية الإسرائيلي، إصرار إسرائيل على مواصلة القتال في قطاع غزة ورفح الفلسطينية وبدئها اليوم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بمواصلة القتال في غزة وتعميق عملياتنا في رفح ودير البلح والنصيرات وقد بدأنا بذلك اليوم.

إسرائيل سموتريتش غزة

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