بشرى سارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة على أنحاء الجمهورية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة على أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقالت، إن أمس الأربعاء، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية سجلنا العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، حيث تستمر ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي حتى اليوم ولكن بحدة أقل، لأن قيم الحرارة ستنخفض عن الأمس من 5 إلى 6 درجات.

انكسار الموجة الحارة

وأضافت، في مداخلة هاتفية على فضائية دي أم سي، اليوم الخميس، أن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط وتحديدًا في السواحل الشمالية الغربية سيكون بها انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، لكنها ستعود مرة أخرى لأجواء ريبيعة فترة النهار، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجات الحرارة ما بين 35 إلى 36 درجة.

ولفتت إلى أنه في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس سنشعر ببعض البرودة، خاصة فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، لأن اليوم البلاد تشهد نشاطا للرياح، مما يساعد على تلطيف الأجواء، مختتمة أن اليوم سيشهد نهاية الموجة وبداية من الغد نشهد انكسارا تاما، بجانب أن غدًا الجمعة سيشهد انخفاضا في قيم درجات الحرارة مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل الهواء الشمالية القادمة من على البحر المتوسط بمعدل من 5 إلى 6 درجات مئوية.