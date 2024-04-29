الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة فى أجواء قطاع غزة

الطائرات الحربية
الطائرات الحربية الإسرائيلية

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة بشكل عام ومدينة رفح على وجه التحديد.

وأضاف "جبر"، في مداخلة هاتفية عبر القناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الطائرات الإسرائيلية المحلقة في الأجواء الغزية متنوعة ما بين الحربية والاستطلاع، كما أن المدفعية الإسرائيلية ما زالت تطلق القذائف تجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتابع: "وما زالت قذائف الاحتلال الإسرائيلي تتساقط بكثافة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أن حي الشجاعية في الشرق من قطاع غزة يتعرض إلى القذائف، كما أن الزوارق الحربية تطلق القذائف تجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة والمنطقة الغربية بدير البلح في المحافظة الوسطى". 

العدوان الإسرائيلى رفح الفلسطينية فلسطين قطاع غزة المدفعية الإسرائيلية دير البلح

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