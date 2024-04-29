الإثنين 29 أبريل 2024
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مدبولى: المسئولية الأولى أمام العالم وقف الاعتداءات غير الإنسانية على غزة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب ممارسة كل الضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث لن يتحقق الاستقرار بالمنطقة ولن تنتهي الأزمة في غزة إلا بحل الدولتين.

وتابع، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن الوضع الحالي في قطاع غزة يفرض علينا بذل كل الجهود لمنع هذا الاعتداء على رفح، وأن نجبر ونمارس كل الجهود على كلا الطرفين لوقف إطلاق النار.

وأضاف أنه يجب أن يكون لدينا فترة من الزمن تسمح بإطلاق المفاوضات، إن لم نضع أمامنا الحل النهائي الأخير وهو إنشاء الدولتين لن تنتهي هذه الأزمة وسيتأثر الجميع سلبا، وسيتضرر الجميع جراءها.

واختتم رئيس مجلس الوزراء، أن المسئولية الأولى أمام العالم هي إيقاف الاعتداءات غير الإنسانية على غزة، ولكن يجب أن نسعى وراء الهدف طويل الأمد وهو حل الدولتين.

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