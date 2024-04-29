الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة لـ8505 فلسطينيين

الاعتقالات
الاعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، 12 مواطنًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأكد نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيي في بيان مشترك، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، وأريحا، وطولكرم.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت 8505 معتقلين، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

رام الله الضفة الغربية الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الأسرى والمحررين الفلسطينيي

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