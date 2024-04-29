الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأردن يحذر من خلق إسرائيل ظروفًا للترحيل الطوعى أو القسرى للفلسطينيين

بشر الخصاونة
بشر الخصاونة

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن ما حدث في 7 أكتوبر نتيجة مباشرة لـــ70 عاما من الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين بشكل عام.

وحذر، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، من أن تخلق إسرائيل ظروفا للترحيل الطوعي أو القسري للفلسطينيين، لافتًا إلى أن تهجير الفلسطينيين انتهاك لاتفاقية السلام وهو خط أحمر.

وأضاف أن الاعتداء على رفح سيكون كارثة بكل ما في الكلمة من معنى، ويجب التركيز على إنهاء العدوان وحل سياسي يحقق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليي، مشيرًا إلى أن هناك 18.7 مليار دولار حجم الدمار في غزة نتيجة الحرب التي طالت البنى التحتية والمرافق العامة، وعلى الجميع الدفع باتجاه وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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