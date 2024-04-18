الاتحاد الأوروبى: عدم تسهيل وصول المساعدات إلى غزة "حكم بالإعدام"

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن عدم تسهيل وصول مساعدات كافية لقطاع غزة يعني الحكم بالإعدام على الفلسطينيين، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أشار مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى أننا على وشك حرب إقليمية تؤثر على العالم وندعو الأطراف إلى ضبط النفس.

كما أكد أن إيران أبلغتنا بأنها سترد على إسرائيل قبل أيام من هجومها، لافتًا إلى أنه لا أحد سيستفيد من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط، وخاصة سكان قطاع غزة.