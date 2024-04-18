الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاتحاد الأوروبى: حرب إقليمية وشيكة ستؤثر على العالم كله

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الشرق الأوسط على وشك حرب إقليمية تؤثر على العالم، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال بوريل إن إيران أبلغتنا بأنها سترد على إسرائيل قبل أيام من هجومها، لافتًا إلى أنه لا أحد سيستفيد من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط، وخاصة سكان قطاع غزة.

كما دعا "بوريل"، في تغريدة له عبر موقع "إكس"، في أعقاب الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، لوقف التصعيد بين إسرائيل وإيران، محذرًا من انجرار المنطقة إلى حافة الهاوية.

وأكد "قمت بالدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي"، مضيفًا أن الهدف من الاجتماع هو المساهمة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وشنت إيران هجومًا واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار، في أول هجوم مباشر من نوعه قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين العدوين الإقليميين.

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