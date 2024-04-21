محاولات ورسائل من نتنياهو لتهدئة الشارع الإسرائيلى

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بشأن رفض حماس جميع المقترحات من أجل إتمام صفقة تبادل المحتجزين، وتوعده بتوجيه ضربة مؤلمة، تأتي عشية اجتماع الكابينت لبحث صفقة تبادل المحتجزين.

وأوضحت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن التصريحات بمثابة رسائل للشارع الإسرائيلي لاستجداء مشاعر الإسرائيليين، ومحاولة تهدئة الشارع الإسرائيلي الذي يشهد احتجاجات ضده، ووصلت التظاهرات أمس لـ60 موقعًا إسرائيليًا.

ولفتت إلى أن نتنياهو يقول إن كل ما تحتاجه إسرائيل الوحدة، وحاول تحميل حماس مسئولية الإخفاق في التوصل لاتفاق، لكن هناك تسريبات أن نتنياهو هو من يعرقل إتمام الصفقة.

وأردفت أن الشارع الإسرائيلي يرى كلمة نتنياهو مكررة لا تحمل جديدًا، وتتضمن التلويح باجتياح بري لرفح الفلسطينية وأن الإنجازات العسكرية متوالية، لكن عائلات المحتجزين طالبوا كابينت الحرب بالاجتماع دون وسطاء ليستمعوا منهم لماذا لم يتم تحرير المحتجزين.

ولفتت إلى أن نتنياهو يلمح للولايات المتحدة والوسطاء أن إعادة تحرير المحتجزين لن يتم إلا من خلال عملية عسكرية.

اقرأ أيضًا: