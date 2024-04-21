الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أبوالغيط: إسرائيل تمارس الاغتيال المعنوى للشخصيات الأممية التي تفضح أكاذيبها

أبو الغيط
أبو الغيط

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مع المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

وقال أبوالغيط، إن إسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث باستقلالية حول مذبحة غزة، ولا يمكن تحت أي معيار اعتبار الجرائم الإسرائيلية محصلة أخطاء أو خسائر جانبية للعمل العسكري.

وأكد أن الجرائم الإسرائيلية هدفها العقاب الجماعي للسكان والقضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم، كما أعرب أبوالغيط عن دعمه للمقررة الأممية في فلسطين لمواجهة حملات التحريض التي تتعرض لها والاتهامات المرسلة التي توجه إليها بمعاداة السامية.

وقال إن إسرائيل تمارس نوعًا من الاغتيال المعنوي للشخصيات التي تفضح أكاذيبها وخداعها للرأي العام العالمي.

 

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