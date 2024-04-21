خبير يكشف نقاط الضعف فى قدرات إيران العسكرية أمام إسرائيل

أبرز الدكتور أحمد لاشين، الأستاذ بقسم الدراسات الإيرانية في جامعة عين شمس، عدة نقاط ضعف في القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الجيش الإيراني والحرس الثوري يمتلكان تسليحًا مختلفًا.

وأوضح "لاشين" خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن الدفاع الجوي وسلاح الطيران في إيران يعانيان من نقاط ضعف كبيرة، مما يؤثر على مستوى الإعداد العسكري الإيراني.

وأضاف الأستاذ بقسم الدراسات الإيرانية، أنه في الوقت الذي تفتقر فيه إيران إلى السيطرة الجوية، تتمتع إسرائيل بتفوق ملحوظ في مجال الصواريخ.